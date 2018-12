Top Ten 2018 – Maurizio Narciso

Cantavo questa filastrocca alla scuola materna, non ricordo mica chi me l’aveva insegnata… Ironia della sorte, i pochi che sono rimasti vivono esattamente lo scenario che canticchiavo da piccino.

Quando cade la neve nera non si deve uscire per nessun motivo al mondo e vanno controllate di corsa tutte le finestre di casa, che devono essere serrate a dovere e con i para-spifferi ben posizionati.

Fortunatamente non abbiamo… anzi… non ho più il problema del camino, che è stato murato già da qualche tempo.

Neanche la porta di casa è più un problema, perché è di ultima generazione e si chiude ermeticamente. Ho anche un respiratore ausiliario – una mascherina da aerosol attaccata a una bombola per l’ossigeno – che mi permette di respirare aria pulita in casa quando fuori la nevicata scura si prolunga per più giorni.

Le provviste però stanno finendo, dovrò trovare il coraggio di uscire, ma non oggi.

Sono a corto di tutto, ma non voglio fare la fine di mio fratello. E’ uscito oramai più di due mesi fa e non è mai tornato. Io glielo avevo detto, non si deve uscire quando nevica da giorni e giorni ma lui nulla, voleva fare l’intrepido, oppure aveva solo capito prima di me che le scorte non ci sarebbero bastate per finire l’anno… Magari si è rifugiato in una casa del quartiere e sta bene, forse sta solo aspettando il momento giusto per tornare… Da allora non ha mai più smesso di nevicare.

Ho deciso, esco!

Non saranno certo i crampi allo stomaco a fermarmi. Sono pronto: indosso due paia di pantaloni; tre magliette; cappotto invernale; scarponi da sci; passamontagna; ogni millimetro di pelle scoperta è riparata con dello scotch da imballaggi; respiratore con bombola in una mano; un lungo bastone da difesa nell’altra; nelle molte tasche tutto l’oro rimasto. Faccio l’ultimo respiro di aria di casa e apro la porta.

Avevo dimenticato com’era fuori.

La visibilità è scarsa e in mezzo ai fiocchi neri, che continuano a cadere senza sosta, si scorgono solo pile di cadaveri in decomposizione, nudi. I predatori ti spogliano e si prendono qualsiasi cosa, anche ciò che non gli serve.

Mi faccio coraggio e proseguo la mia ricerca. Deve esserci una casa amica, un posto sicuro dove scambiare il mio oro con qualche provvista. Mio fratello diceva che bisogna cercare le lanterne rosse che contraddistinguono i posti di scambio.

Ho il fiato corto anche se non sto correndo, è sintomo di infezione forse? Sarò coperto a dovere? Forse sono solo agitato… Non scorgo alcuna lanterna e sono già troppo lontano da casa.

Ecco, vedo qualcosa… mah, è un’auto funzionante quella? Possibile!? Quelli sono proprio due fari in movimento, non è una lanterna! Ma cosa cazzo succede!? Quei due fari si avvicinano sempre di più a me, a gran velocità tra l’altro, non voglio morire così… oddio, ma sono pazzi! Nooooooooo!!!!

“Nothing but a bunch of

Unanswered questions lately

A wave of black snow

A wave of black snow

A wave of black snow

A wave of black snow

Yeah, a wave of black snow

Yeah, a wave of black snow

Yeah, a wave of black snow

A wave of black snow”

Maurizio Narciso