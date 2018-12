Thought Gang – Thought Gang

Ma no, cosa vado a scrivere!

Eppure ogni opera ha bisogno di un inizio come si deve… anzi no. Il mio esperimento non ha certo bisogno di introduzioni.

O forse sì…

No! Bastano queste pile di fogli accatastati sulla mia scrivania: verranno fotografate e raccontate da chi sa reggere una penna in mano come si deve… anzi no. Senza alcuna introduzione, verrò proclamato come lo scienziato più influente della nostra contemporaneità o addirittura come quello più influente in assoluto!

Eureka! (col punto esclamativo, mi raccomando).

Ho teorizzato i viaggi nel tempo. Ma non nel futuro, quello no, quello non si può fare, ma grazie ai miei studi si può andare indietro, sì, quello ora si può fare!

I conti riescono tutti, non mi potranno più considerare un ciarlatano. Quello che mi serve a questo punto è passare dalla teoria alla pratica. Sono pure un ingegnere come si deve… anzi no. Però la mia macchina l’ho realizzata, eccome!

La scimmia pensa, la scimmia fa quello che deve… anzi no. L’uomo pensa, l’uomo fa quello che deve.

A chi faccio provare la mia scoperta? Chi può essere così degno da attraversare lo spazio-tempo per tornare al principio? Un famoso jazzista, magari, mentre suona cose fumose e moderne come si deve… anzi no. Ci andò io.

Eccomi, mondo!

Ma cammino attraverso il portale oppure mi ci tuffo a pesce? E cosa mi porto dietro? Un libro di informatica oppure una sveglia? Magari una macchina fotografica per documentare l’avvenimento come si deve… anzi no. Entrerò ora, così, come viene…

ZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC!

Era una notte buia e tempestosa…

Ma no, cosa vado a scrivere!

Maurizio Narciso