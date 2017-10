Bicep – Bicep

12/09/1952

Cara Lucia,

Qualche giorno fa siamo saliti fino alla Madonna del Pettoruto, perché c’era la luna nuova. C’era stato anche parecchio freddo, fino al lunedì, ed era piovuto. In qualche punto della salita abbiamo incontrato terreni cedevoli e massi che erano venuti giù da soli insieme all’acqua piovana. Ci siamo fermati alla vigna per controllare che i cinghiali non avessero mangiato tutta l’uva buona, per fortuna la recinzione che aveva messo su papà ha retto meglio delle altre volte, perché di solito i cinghiali la sfondano quando provano a saltarla, mi viene da ridere se penso a un cinghiale che mangia l’uva, provo tenerezza. Comunque proprio alla vigna ci siamo dovuti fermare perché zio Pippo ha cominciato a vedere degli sprazzi di luce, o almeno era quello che diceva lui, e a sentire dei suoni ripetitivi che poi ci ha detto il medico che si chiamano acufeni. Zio Pippo continuava a urlare che era come se fosse una musica che correva sugli alberi, e che si ripeteva all’infinito. Mi sono spaventata molto, perché nel frattempo è calato il buio, la luna nuova illuminava il volto di zio Pippo deformato dalla paura, e credo anche un po’ dalla certezza che noi non gli credessimo e lo considerassimo matto. Mia madre mi ha allontanata dal gruppo, a me e mio fratello Gianni, ci ha portato a Pantanelli a prendere un po’ di acqua per zio Pippo, casomai servisse a fargli passare la paura. I maschi e la moglie di zio Pippo gli stavano intorno tentando di parlargli, credo di averli visti anche farsi il segno della croce, mentre mi voltavo trascinata via da mia mamma. In collegio abbiamo sentito parlare spesso di gente che per via della debolezza dei nervi perdeva la calma e faceva scenate del genere, ma non sapevo avesse a che fare con la musica questa cosa, e poi di che musica parlasse proprio non saprei visto che zio Pippo ha sempre odiato andare al teatro al cinema, pure alle parate dei santi di paese in cui ci sta Claretta la zoppa che canta.

Quando siamo tornate con l’acqua zio Pippo era seduto sul muretto a secco e sembrava tornato normale. Si stava mangiando questa pesca minuscola nella sua mano, la luna nuova gli faceva il naso gigantesco, come un promontorio roccioso pieno di bozzi. È passato tutto ci hanno detto, ha avuto un calo di pressione.

Abbiamo proseguito e zio Pippo sembrava veramente normale, l’ho raggiunto tenendomi a distanza, e l’ho guardato in faccia. Ho distolto lo sguardo con una specie di sussulto, perché la luna nuova illuminava gli occhi folli di zio Pippo, e la bocca storta in una specie di piega di paura.

Siamo arrivati alla chiesa della Madonna del Pettoruto che quasi albeggiava, per quanto avevamo tardato per via di zio Pippo, e ci siamo stesi a dormire lì, come tutti gli anni. È sceso il silenzio che, nella chiesa della Madonna del Pettoruto è totale anche quando ci sono venti pellegrini. È stato in quel momento là, Lucia, che ho sentito come una specie di musica, che era un’ossessione di clangori metallici e raggi di armonia regolare, correva sugli alberi, era altissima nel cielo, ma se ne stava tra i cespugli bassi che il prete ha piantato vicino alle pareti della chiesa.

Per favore avvisa le suore che quest’anno non tornerò in collegio.

18/09/1952

Cara Elena,

Se riesco a risponderti è solo grazie al buon cuore, o meglio alla pancia, di Suor Faustina: dopo la processione per l’Altare di Sant’Anna le altre hanno cominciato a controllare le lettere e a passarne al vaglio i contenuti, e il tuo racconto è parso talmente visionario e pericoloso che han reputato urgente porre una distanza tra noi, archiviando la tua missiva in un cassetto chiuso dalla chiave più importante del loro temutissimo mazzo. Suor Faustina la conosci anche tu, e una busta di lupini di nonna Palma apre ogni porta. Per di più, sono di nuovo finita nella stanzetta piccola piccola in cima alla torre per un mese, perché – di nuovo – non ho ancora imparato a starmene zitta e buona e a covarmi le cose per conto mio.

È successo che c’è stata la processione la seconda domenica del mese, niente di diverso dagli anni scorsi, con le sorelle in fermento da giorni per i preparativi, il convento addobbato di rose e campanelle del giardino, e le prove dei canti sacri tre volte al dì. Il compito di sorreggere il simulacro fino alla croce sul promontorio fu affidato a Suor Candida, e sono sicura che Suor Faustina e Suor Marianna ne ebbero un poco a male ché le ho viste aggirarsi torve in volto a seguito delle votazioni, magari contavano sull’appoggio di altre che all’ultimo hanno cambiato idea. Ebbene, accadono cose in parallelo che hanno dell’incredibile, e gli occhi pazzi come quelli di tuo zio Pippo li conosco bene ché me li sono scoperti addosso quando una pozzanghera di pioggia a ridosso della croce mi restituì il mio viso stremato dalla fatica e dallo sgomento, a processione conclusa. La pioggia battente e il vento sconquassavano l’effigie della Santa nello stendardo issato in testa al corteo, a noi ragazze ci avevano dato delle mantelle blu col cappuccio per ripararci e sembravamo la tribù dei Folletti del Mare. Quando una voce altra s’insinuò tra i canti religiosi entrando dapprima in risonanza con essa, per poi seguire una propria via dalle onde del golfo, agli scogli appuntiti, alle erbe spontanee del sentiero fino a giungere al ferro della croce e al marmo della lapide con l’incisione della preghiera a Sant’Anna, ebbe su di me l’effetto di un canto di sirene. Vestite tutte uguali, pensavo che nessuno si sarebbe accorto della mia assenza: una più, una meno, poco importava. Mi lasciai guidare da questa melodia di suoni reiterati che mi sapeva di futuro, e ci vidi dentro la speranza, e i ricordi di cose non ancora accadute, e anche il mio corpo reagiva, non riuscendo a smettere di fluttuare malgrado fosse uso al rigore statico dei canti. Ogni tanto il ritmo si acquetava, asciugandomi il viso con un’eterea carezza sonora. Quando mi riacciuffarono, a braccia larghe come un gabbiano, non riuscivo a smettere di piangere; “raccontaci tutto tesoro, liberati da questo peso” – un’arma a doppio taglio, in men che non si dica un triplo giro di chiave mi diede in pasto alla torretta.

Non appena finirà il mese di prigionia, ti prego manda qualcuno a portarmi via.

Federica Giaccani, Giorgia Melillo