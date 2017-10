Tender – Modern Addiction

Data di uscita: 1/09/2017

Il mio amico Über-Ich mi dice che faccio schifo solo perché sto seducendo il barista per avere qualche gin tonic più carico, mentre sto facendo di tutto per toccare – consensualmente – la carne bianca di una rosea e grassa hipster eccessivamente tatuata. Non lo prendo molto sul serio e lui sa che la mia morale, come la mia religione, si basano sul sentimento e non sulla regola, ovviamente senza prendersi sul serio. Vorrei concludere la mia esistenza senza aver fatto significativamente male a nessuno, anche se credo che sia abbastanza tardi, perché in passato al male altrui ho spesso risposto con altro male.

La grassona – perdonatemi la mancanza di politicamente corretto, ma quando ero grasso chiamavo così anche me stesso – non mi ha dato molta soddisfazione, forse perché non le ho citato un film di qualche egotista danese o perché sono vestito senza capi di abbigliamento neri. Bevo l’ultima dose di veleno e mi spargo in questa distesa di cemento alla ricerca di qualcosa che mi faccia svegliare domani con meno nausea di quella che mi aspettavo.

L’unicorno rosa della bianca e abbondante dea che mi ha ignorato mi sta turbando oltremodo e decido dunque di comprare una pistola da qualche criminale in periferia per sparare ai pipistrelli e ai topi e scordarmi che ho una donna che mi sta aspettando a casa e che vorrebbe passare tutta la vita con il mio corpo. Mi incammino verso una delle zone più sporche della città, in un’ora in cui anche chi fa i lavori peggiori è andato a dormire. Nessuna pistola, nessuno sparo, nessuna soddisfazione.

Torno a casa sempre più turbato dall’idea di non trovare nel mio letto l’espositrice di unicorni rosa ma il finto angelo che mi ha avvelenato senza pensare che potessi morire – non sapendo che non ci sono antidoti –. Mi torna la vecchia nausea, antica ancella, e non è metafisica ma reale, consustanziale alla mia disperazione e alla mia gastrite casuale. Prendo due pillole di buscopan a caso e invece di girare verso sinistra, verso la sinistra strada della mia abitazione – che non è nemmeno mia, non mi dà nemmeno la soddisfazione di possederla –, vado verso il centro per cercare qualche matrona che mi dia dei consigli su come affrontare la disperazione.

Attraverso il ponte e mi chiedo perché l’alba si rifiuti di fare il suo lavoro, rendendo ancora più penoso l’attraversamento di questo arco eretto dallo Squallore in persona. Sono indeciso se avere davvero dei responsi matronali o se proseguire sempre di più verso il centro, optando per la seconda idea senza troppi dubbi. Mi domando perché nessuno sia riuscito finora a capire che contemplo cose opposte tra di loro, essendo un timido sfacciato, una nobile bestia, un santo eretico, un bastardo buono. Vorrei una ragazza che attendesse prima di vedere che cosa possa succedere appena le mie tensioni riescono a sciogliersi, appena il ghiaccio della mia mente riesca a sublimare in un vapore di tremenda bellezza.

Arrivato in piazza non c’è nessuno, nessuno che riesca a mettere una fiamma sotto al mio ghiaccio, nessuno che possa lanciare il suo martello verso lo schermo invisibile che ci divide dalla morte. Poi, come in un sogno antico, sento degli zoccoli battere sulle pietre di una strada vicina, sempre più forte, finché un cavallo nero arriva fino a me inginocchiandosi per farmi salire sopra. Lo cavalco senza redini, come faceva davvero mio padre da giovane, e gli chiedo dove mi stia portano, attendendomi la risposta – telepatica ovviamente – che mi aspettavo.

Ripercorro tutta la strada al contrario, sempre più cosciente della mia essenza organica e atomica, diretto verso quella casa che so di dover lasciare. Il cavallo mi vede entrare nel portone e sa di avermi regalato la decisione di cambiare vita. Salgo su e faccio le valige senza svegliarla, aspettando il taxi che venga a prendermi. Le do un bacio e vedo che sta piangendo. Mi stendo un attimo accanto a lei, dicendomi che sarà solo un attimo e poi scenderò.

Il taxi è andato via e adesso ho settant’anni e dormo ancora con lei al mio fianco. Continuo a pensare che quella notte sia stata soltanto un sogno, ma conservo ancora la confezione di buscopan alla quale mancano due pillole, e quando vedo un cavallo nero mi giro dall’altra parte, perché sono un uomo come tanti e non ho il coraggio di cambiare.

Marco di Memmo