Falaise – My Endless Immensity

“Ti rendi conto adesso che il cielo è pieno di stelle?”.

“Certo che lo sapevo ma non mi era mai capitato di vederle ad occhio nudo così”.

“Facci l’abitudine: all’insediamento interno la luce scarseggia sempre e ti ci abituerai a questo spettacolo”.

Nel mentre che stava dicendo questo appoggiò la valigia per terra e le si mise a fianco cingendola per la vita.

“In questo momento stai vivendo due vantaggi notevoli dell’aver lasciato il Conglomerato: poter vedere le stelle e avere il tempo per guardarti intorno”.

Voltandosi verso di lui ricambiò l’abbraccio. Rimasero abbracciati per un tempo indefinibile. Sciogliendosi dal suo abbraccio Anne lo prese per mano e intrapresero il cammino.

“Sei sicura di quello che stai facendo?” le chiese dopo qualche minuto di marcia con le lampade da speleologi che avevano in fronte.

“Figurati, stai tranquillo, non sono mai stata una persona impulsiva. Te l’ho già ripetuto diverse volte: non ce la facevo più ad essere un ingranaggio di quel sistema e questa sistemazione mi va più che bene”