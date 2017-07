Fleet Foxes – Crack-Up

Data di Uscita: 16/06/2017

Il macchinista tirò il freno del treno all’improvviso, in un tratto di normale velocità sostenuta, sicché tutti noi che dormivamo serenamente nel convoglio ci svegliammo di soprassalto; in particolare, ricordo che fui sbalzato in avanti e per poco non mi ritrovai scaraventato sul grembo di una suora seduta di fronte nel vagone. Per una volta che avevo preferito evitare la macchina, la fatica e l’eventualità di incidenti, il viaggio stava prendendo una tragica piega a causa di un camion ribaltato sui binari, e un gregge riversato a sua volta nel deserto della campagna sconfinata.

La mia chitarra ne uscì illesa, e questo bastò per rasserenarmi senza alcuno sforzo. Mi feci strada tra le bestemmie dei fortuiti compagni d’avventura e i loro gesti affaccendati nel recuperare le proprie cose a terra e in mezzo ai sedili, avrei voluto avvisarti dell’accaduto ma ovviamente – come accade spesso da copione in circostanze come quelle – non c’era campo, per cui uscii a prendere una boccata d’aria e a fumare una sigaretta. La prima di una lunghissima serie, in una rigida notte sotto un cielo tempestato di stelle che luccicavano come strass in un abito da sera. Le pecore vagavano disorientate nell’oscurità, sembravano un mare fluido e spumeggiante mosso dalle sferzate del vento, e io avevo paura del vento, mi ha sempre ficcato in testa cattivi presagi da ingenuo seguace animista. Ricordo mio nonno quando ero bambino, mi aveva portato più volte sul promontorio a lanciare nel vuoto i denti da latte caduti – “Liberiamocene amore mio, ormai sei grande e non ne hai più bisogno, facciamoli custodire dalle conchiglie dei fondali assieme alle loro perle! Esprimi un desiderio!” – diceva; poi restavamo lì per diverso tempo ad ammirare la roccia d’arenaria che si infilava verticale nel blu profondo dell’oceano. “Non esiste scultore più bravo del vento, guarda come plasma i fianchi della collina e ne disegna pieghe elegantissime. La natura non accetterebbe che roccia e acqua si incontrino senza un poco di grazia.” Io annuivo col capo, non avrei mai potuto dargli dispiacere con le mie perplessità, ma non riuscì mai a convincermi; quella notte le raffiche si abbattevano su quei poveri ovini, e io che non avevo motivo di subire lo stesso supplizio decisi di uscire esclusivamente per i minuti di fisiologica dipendenza dalla nicotina.

Il camion s’era capovolto, e non solo pesava troppo per rimetterlo al suo posto, ma nella caduta si era ovviamente rotto qualcosa. Nessuno sapeva metterci le mani, bisognava attendere un carroattrezzi la mattina seguente.

C’era questo mio amico che aveva un’insana mania di rompere le cose per rivedere poi se sarebbe stato in grado di riaggiustarle, alle elementari si era addirittura scassato la bici per mettersi alla prova; mi tornò alla memoria quella notte così, ci eravamo perfino persi di vista. Ma quella notte nessun camion sarebbe tornato integro al suo posto, e nessuno strappo si sarebbe ricucito da sé in questo logoro legame che stavo tentando di rammendare prendendo il treno. Era un’impresa disperata, avevo da tempo esaurito la scorta di dentini da gettare dal dirupo per poter esprimere desideri realizzabili e sentire la stretta della grande mano di mio nonno – “vedrai che andrà bene”; però avevo, avevamo, la musica, e una speranza da nutrire.

C’erano queste canzoni che mi ronzavano in testa, si rincorrevano sparse l’un l’altra da quella notte in cui alberi e persiane erano stati percossi attorno casa dallo stesso vento che stava scompigliando la lana delle pecore, fuori dal treno. La memoria mi funzionava per analogia già allora, e dal trambusto delle carrozze in preda all’esasperazione da attesa indeterminata mi trovai di colpo nel silenzio delle mie stanze, nella mia città. Erano melodie abbozzate, stralci di visioni da una finestra lontana un continente da quelle che stavano nutrendo le tue suggestioni; erano per lo più frammenti da ricomporre come tessere di un mosaico che avrebbe avuto senso solo dalla commistione degli sguardi. Un’occhiata fiduciosa dal promontorio, nonostante le onde, nonostante temporali passati e futuri, malgrado tutto. Il sole sarebbe comunque sorto in un angolo e sarebbe dipeso solo da noi allargare la scena per fargli spazio, far parlare le chitarre e le nostre storie, alzare cori di voci, liberare pianoforte archi e percussioni, fare posto a cavalcate selvagge accanto a sussurri intimisti. Ti avevo spedito i pezzi da ascoltare, sapevamo entrambi che questo gesto significava ben più di un’offerta di pace: cominciare assieme di nuovo. Una manciata di composizioni forse dissonanti nel complesso, ma sincere, e un armistizio. Tremavo all’idea del tuo responso. Mi avresti risposto?

Arrivarono a rimuovere camion e bestiame col sole già alto, un ritardo spaventoso e l’ombra di stazioni vuote con nessuno ad aspettarmi; il telefono avrebbe ripreso a funzionare a breve ma ero ormai troppo stanco per continuare a temere. Nemmeno una stella cadente c’era stata per tentare la fortuna con la lotteria dei sogni, ma in cuor mio sapevo che con le canzoni avrei superato anche il più bravo dei meccanici, o almeno ci avevo provato.

Federica Giaccani