Roger Waters – Is This the Life We Really Want?

Data di Uscita: 02/06/2017

E’ il momento della storia. Stasera c’è anche la luna piena, come anche un’altra volta che mi svegliai all’una di notte e uscii in giardino e c’era questa luna semplicemente perfetta, tutta tonda enorme e bianchissima. Devo fotografarla, ricordo che pensai, ma no, per farle giustizia bisognava prendere…la telecamera!

Ma non è questa la storia e si, lo so che tanto tu non ci capisci un cazzo, ma metti che mi sbaglio e queste cose le vai a raccontare a qualcuno?

In pratica mio nonno faceva il vino nella campagna che avevamo in paese, pareva fosse buono e ricordo periodi in cui il magazzino con la porta scorrevole era stipato di bottiglie. Dico pareva perché io ero troppo piccolo per poter dare un soggettivo parere, ma mio nonno mi dava sempre il vino a pranzo con l’acqua. Poi mia nonna, sempre con quei modi cattolici, aggiungeva la Fanta, diceva LA BIBITA! e mi sorrideva.

Ma perché ti dico questo? Giusto, il vino. Mio nonno scriveva su tutte le etichette, a penna, data di produzione, vitigno e D.O.D.

Che vuol dire D.O.D.? gli chiesi una volta. Vedi Angelo di Gesù, mi disse abbassandosi alla mia faccia, D.O.D. vuol dire Denominazione Originale Di Pietrantoni. E’ una cosa che si scrive sul vino, e poi c’è il nostro cognome. Non puoi capire la gioia che gli uscì fuori quella volta nel suo studio, sembrava la cosa di cui andasse più orgoglioso nella vita. Il sogno del nonno era affiancare un’azienda vinicola al suo lavoro principale, era Generale. Sognava di produrre vino da messa per tutte le chiese della provincia, aveva già anche il nome, ALETHEIA.

Anche per i Testimoni di Geova? Non lo so questo. Ma i Testimoni di Geova hanno la messa con il vino come i nostri? Domanda intelligente, ma non credo il nonno ci pensasse più di tanto, ai Testimoni di Geova.

E poi è morto, uscendo da lavoro un giorno. La sua Alfa fu affiancata da una Volvo rossa station-wagon dalla quale partirono raffiche di Kalashnikov. Un attentato bello famoso, sai? A casa arrivò una telefonata: L’operazione Di Pietrantoni è conclusa, dissero, e chiusero.

Da quel periodo in poi la nonna si fece integralista, ogni volta che m’incontrava per casa mi catturava

Angeluccio, ho comprato la nuova cassetta di Padre Barron. In questa spiega i dodici modi per approfondire il tuo viaggio spirtuale ed aiutare a diffondere la fede. SPREAD THE WORD, si chiama. Tu lo fai l’ inglese, no? Lo sapevi che solo il ventiquattro percento dei cattolici assiste alla Messa ogni domenica? Ma non c’è dubbio che non capiscono la gravità del fatto o proprio non se ne curano. Come può essere? E togliti le dita dal naso, che passa l’angelo e dice amen.

E’ stato un brutto periodo, mi dispiace per il nonno. Era un grand’uomo, anche se nemmeno crescendo, ad oggi, in questi giorni assurdi, ho avuto accesso alla sfumatura della sua persona tale da giustificare una spiritualità e una religiosità tanto banali.

Gabriele Battista