Fuori dai radar con Noga Erez

Noga Erez è un nome che vi conviene mettere nella lista delle artiste da seguire, vi presentiamo il suo nuovo singolo e dai primi suoni capirete il potenziale dell’israeliana.

Nata alla vigilia dello scoppio della Guerra del Golfo, propone un mix di alternative pop e temi altamente politicizzati. “Off The Radar” è un altro singolo di lancio, omonimo del disco che uscirà il 2 giugno 2017 via City Slang.

Dopo “Toy“, arriva un’altra canzone che ci cattura, aumentando l’attesa per ciò che sarà un disco da non perdere. Il ritornello poi diteci voi, non vi rimane in testa?

“Hear me, no one sees me, no one,

Hear me, no one sees me, no one,

I’m of the radar“.