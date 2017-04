Kelly Lee Owens – Kelly Lee Owens

Data di Uscita: 24/03/2017

Kelly Lee Owens by Kelly Lee Owens

Correndo esco dal bosco, inseguito da me stesso, con le braccia piene di graffi, con la schiena dolorante, con un’orda di pensieri la cui angoscia è il dispositivo urlante della mia intelligenza, infuocata, stavolta, dalla selvaggia emergenza che mi morde in questa minuta e folle foresta. Quello che mi insegue, bestiale me stesso, prende le forme di diverse fiere: cinghiale dalla ruvida e veloce corsa; piccola e spaventosa lepre; giovane cervo; orribile tasso.

Dopo aver seminato il mio nemico mi fermo nell’alto e ondeggiante grano verde d’aprile e mangio qualche asparago crudo appena raccolto – è da pochi anni che li mangio anche crudi, ancora più forti e selvatici – e mi rendo conto che quella bestia forse non mi inseguiva ma stava scappando a sua volta da qualcuno o da qualcosa, anche se, nello scappare, poteva ugualmente ferirmi o forse uccidermi.

Continuo il mio cammino inerpicandomi nella folta e chiusa vegetazione, scoprendo camere segrete, ventricoli nascosti nello schizofrenico cuore della natura. Trovo un passaggio segreto, pericoloso e affascinante, che mi conduce dall’alto di una roccia fino al centro di un campo aperto. Ormai è quasi sera e il cielo mi dice di tornare a casa.

Alzo prima il piede sinistro e poi quello destro, dopodiché mi metto parallelo al terreno, steso sulla pancia, su un letto di pura aria, e mi elevo di un altro paio di metri, fino a riuscire a spostarmi col mio stesso volo.

Plano a bassa quota su un altro campo di grano, in mezzo a un uliveto, in un campo di fave, tra mandorli profumati, spostandomi sopra frane e fiori, tra carcasse di aratri, risalgo su una strada brecciata e malmessa, mantenendo il tramonto alla mia sinistra, distorto dalla conturbante presenza delle pale eoliche, fino ad arrivare alla prosaica automobile che mi riporterà a casa.

Entro nella stanza della mia mente e sposto un po’ di ricordi per farmi spazio; prendo a calci pezzi di ego che restano attaccati al pavimento e poggio il polpastrello dell’indice destro su un tasto sopra il quale è disegnato un triangolo con la punta che va in direzione del lato destro – mi ricordo d’improvviso che questo è il simbolo play, che in questo caso deve avere connotazioni un po’ più profonde – e questa mia azione dà vita a un suono ritmato e ligneo, vagamente morbido, tiepido, con intervalli di bassi che aumentano il desiderio di muoversi.

Una voce femminile inizia a cantare e io con movimenti leggeri, rimanendo sul posto, inizio a ballare, spostando leggermente le mie ginocchia, le spalle e il collo. Chiudendo gli occhi rivedo quel cinghiale correre e poi non vedo più niente, perché il volume dei miei pensieri, del mio linguaggio e di conseguenza del mio mondo si abbassa quasi fino a essere impercettibile: dalla foresta a un sintetizzatore è passata la mia tensione mistica, un filo di corrente esoterica che collega gli alberi e le belve ai circuiti e al silicio di apparecchi artificiali.

E riecheggiano nella mia volontà due versi di T.S. Eliot:

Do I dare

Disturb the universe?

Marco Di Memmo