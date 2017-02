The XX – I see you

Data di Uscita: 13/01/2017

“Dì qualcosa di amorevole”

Sono passati cinque anni da quell’allucinata corsa in macchina. Curioso come certi momenti rimangano impressi nella memoria in modo così preciso; interi mesi o anni sbiadiscono mentre certi altri si cristallizzano in noi, rimangono vividi e pronti a riaffacciarsi nel presente richiamati da chissà quale voce.

Se chiudo gli occhi mi torna in mente il colore di quella giornata; lo stridore degli pneumatici sui giunti del ponte autostradale che stavo attraversando, l’odore dell’auto e di quegli improvvisi cambi di tempo atmosferico che, a ripensarci ora, sembravano interpretare i miei stessi sentimenti.

Io e Ada c’eravamo lasciati. Se penso a lei oggi provo una sensazione agrodolce. Siamo rimasti in contatto, ci sentiamo di tanto in tanto ma evitiamo di vederci. Quando ciò accade ci comportiamo come dei bambini: litighiamo o scherziamo e non ci sono vie di mezzo; nessuna sfumatura di colore ma solo nero o bianco; offesa o difesa. Eppure è solo un gioco, anche doloroso ma pur sempre un gioco, perché siamo sempre nudi l’uno davanti all’altra.

Cinque anni, dicevo, che paiono cento, o almeno numerosi quanto gli alberi delle barche ormeggiate davanti a me. Pare di essere nel bel mezzo di in una foresta galleggiante. I porti mi sono sempre piaciuti. Vengo qui a scrivere o leggere, oggi invece mi lascio andare a questi ricordi, respirando piano e godendo il passare del tempo che non passa.

Infilo le cuffiette nelle orecchie e cerco qualcosa da ascoltare dal mio lettore mp3; lo sguardo cade sull’ultimo firmato The xx. Se non sbaglio il precedente uscì proprio cinque anni fa. “Cinque”, forse diventerà il mio numero preferito scalzando l’otto, chissà. E’ impostata la funzione random e parte il secondo pezzo.

Maurizio Narciso