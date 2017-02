Bones – Disgrace

Data di Uscita: 11/01/2017

“Poteva capitare che qualcuno uccidesse un uomo senza volerlo, incidentalmente, ed era perciò costretto a fuggire da chi voleva vendicarne la morte.

Le città di rifugio costituivano una risorsa della grazia di Dio a favore di coloro che si macchiavano di questi delitti non premeditati”.

Si rimane sottotraccia, volutamente silenti, senza urlare in pubblico la sensazione di violento sdegno verso un modo di pensare non più sopportabile. In questi appartamenti nessuno ha la più minima intenzione di coinvolgere una grande massa di persone. La città viene chiamata rifugio, perché garantisce un riparo dato che nessuno di noi intende fare una rivoluzione. L’appiattimento delle diversità, l’arrivo al potere di gruppi livellatori capaci esclusivamente di propinare una banale uguaglianza melliflua, e la polizia del pensiero, ha prodotto in noi la definitiva scissione.

La deriva iconoclasta degli altri è sfociata nell’ambientalismo, in risse nelle biblioteche e in altre forme di imbarazzante distacco paradossalmente perfettamente integrate al sistema, utilissime a rafforzarlo e a renderlo sempre più globale.

Da cosa fuggiamo nello specifico? Dai poliziotti, dagli inutili giornalisti, dall’informazione in generale, dai parcheggi a pagamento, dal Welfare State, dalle sigarette elettroniche, dalle assicurazioni, dall’accademia e dagli intellettuali, dalla politica e dagli ospedali, dagli aperitivi nelle serre alle raccolte fondi per salvare le api, dagli spazi pubblici non dati ai privati e dai teatri.

“Tuttavia, dopo che saranno passati settecento anni dalla morte dell’anticristo che sta per venire, e cioè quando il mondo arriverà intorno all’anno 2000, questa santità comincerà a diminuire: tornerà a crescere la rilassatezza tanto nel clero quanto nel popolo e nei religiosi; e poiché i peccati cresceranno, ci sarà una terribile apostasia dalla Chiesa romana; finché verrà Gog, dopo che saranno compiuti mille anni dalla morte del prossimo anticristo, cosa che non sarà molto lontano dall’anno 2365, circa; e dopo l’arrivo di Gog e Magog, o contemporaneamente a loro, verrà l’ultimo anticristo: dal paradiso terrestre accorreranno contro di lui Enoc ed Elia, e appariranno i segni della fine del mondo”.

L’apocalisse arginata diversamente con una spinta decisa verso l’introversione e la reale indipendenza dal potere, un egoismo morale ed economico, vero e dunque ripugnante per tutti. L’unica soluzione di sopravvivenza basata su tali ingredienti, da miscelare senza inutili riforme, ma con il saluto all’attuale globalizzazione. Solitari ed individualisti, pur essendo in gruppo da tempo, siamo stati raggiunti da un astuto clan di musicisti. Camminano sempre in fila indiana, con davanti a tutti un ragazzo bianco dai lunghissimi capelli neri, rachitico e ormai privo di qualsiasi espressione. Fumano erba e bevono in continuazione acqua minerale, producono una serie di suoni che sono un’infinita cantilena neanche troppo ritmata.

“all i needs to see the moon rise and the sun to set / all i need is a nest in the woods where i can rest / out this world off this globe back into what we dont know / what we never will no matter the rate that human knowledge grows / slow it down”

I beat rimangono sempre più o meno su tonalità scure, intervallano recite poco convinte, nessuno tra le case pare fare troppo caso alla loro presenza. “we never gave a fuck about them so why would they give a fuck about us”. Eppure li sentiamo sempre, perennemente integrati nella Wilderness generale. Vecchi nastri tagliati, sintetizzatori sporchissimi, fatti suonare abbassando la testa per incidere la superficie del bagno con un coltellino svizzero. Ogni piastrella della loro piccola abitazione reca la suddetta dicitura: “i could never change that / i can never change back”.

Ce ne siamo andati ben prima delle elezioni di Donald Trump, abbiamo fiutato da tempo il crollo del Mondo Libero, sommerso dalla melma statalista prima che da quella protezionista. La merda è dappertutto, voi siete la merda.

Alessandro Ferri