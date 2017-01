Nguyên Lê & Ngô Hông Quang – Hà Nôi Duo

Data di Uscita: 13/01/2017

Un giorno una montagna solitaria, dopo mesi che sentiva piangere un lago, si alzò e andò a parlarci. Ma il lago non smetteva di stare male, diceva anzi di voler morire. Così la montagna fece un impressionante sospiro e si gettò di testa nel lago facendo scomparire sia sé stessa che il suo piangente compagno: in questo modo nacque la loro folle figlie una ridente pianura che parla e canta in due modi, ma nella stessa lingua.

Marco Di Memmo