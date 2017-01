Piers Faccini – I Dreamed an Island

D.d.U. 21/10/2016

Varcare ogni colore, ogni muro, ogni roccia, ogni mare, per arrivare a quell’isola lontana, oltre ogni parola, oltre le immagini. Giungere al convulso e inquieto cuore del sogno, penetrare nell’Ovest attraverso l’Est, giungere a Sud tramite il Nord, disintegrarsi per riattaccarsi agli atomi onirici che non riusciamo a vedere in questa vita desta.

Marco Di Memmo