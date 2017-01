The Gutbuckets – Gasfire Rag (Top Ten 2016)

Data di uscita: 15/11/2016

Sui calli di questa mano c’è tutta la mia storia, tutta la mia bellezza, tutta la mia disperazione. Le ustioni, i tagli, le escoriazioni e questi santi calli, da lavoro e da chitarra, tutti questi segni mi fanno cantare e la mia voce arriva ormai fino alla luna e oltre, laddove non c’è dolore, non c’è sradicamento, non c’è violenza.

Su queste sei corde poso le mie dure mani e sciolgo il nodo della mia voce: qui si compie il miracolo, perché dalla grezza pietra di queste dita sorge una danza di gemme e cristalli, mentre la mia voce di mastino si trasforma in vento fluviale che soffia via tutta questa pena oltre il Delta, fino a disperderlo nel potente oceano.

Su un bicchiere di whiskey poso le mie nere labbra e il pensiero si fa più leggero, fino a rendere più lieve tutta la mia vita, che vola attorno al corpo morbido e peloso della mia venere creola, della mia felice disperazione, analogica, non calcolabile, fatta di nervi che sobbalzano al ritmo dei miei baci, di sangue che si scalda di fronte alla pentatonica della mia lingua.

Non mi ha fermato la forza degli altri, tantomeno la loro arroganza, le loro leggi, le loro convenzioni; non mi hanno fermato lavori massacranti, giornate in galera per una rissa o per false accuse; non mi hanno fermato questi soldi che non ho mai, questo dollaro maiale; non mi ferma la morte, né le altre idee oscure della mia vita: la mia bocca pesante troverà sempre la forza di alzare in alto i suoi due angoli; le mie dita troveranno sempre la forza di far cantare una chitarra; la mia voce si alzerà sempre verso il cielo, per ciò che è sacro e per ciò che non lo è, per ciò che mi fa dannare e per ciò che mi fa sperare, per una tasca bucata, per una cucina vuota, per un sogno insensato, per un delirio, per un pezzo di pane, per due gambe sode, per un ballo folle, per secoli di sofferenza e canti che ne oscuravano la voce, per un goccio di moonshine gratis, per un’occhiata ambigua, per un veleno, per una coltellata da evitare, per una bellezza che non si potrà mai scordare, per me, per te.

Marco Di Memmo